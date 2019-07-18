18.07.2019 - 19:18| AA
Cumhuriyet gazetesi davasında Yargıtay Başsavcılığı dosyayı tamamladı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri Orhan Erinç, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart ile Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında, yerel mahkemece "FETÖ'ye yardım suçundan" verilen hapis cezaları ile beraat hükümleri, istinaf tarafından yasaya uygun bulunmuştu.
İstinaf kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnameyi hazırlayarak Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi. Tebliğnamede sanıkların, beraatine karar verilmesi talep edildi. Sanıklardan Yusuf Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'ya "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezalarının ise onanması istendi. Tebliğnamenin bağlayıcı niteliği bulunmuyor. Dosyada son kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.