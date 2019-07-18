Cumhuriyet gazetesi davasında Yargıtay Başsavcılığı dosyayı tamamladı

İstinaf kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnameyi hazırlayarak Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi. Tebliğnamede sanıkların, beraatine karar verilmesi talep edildi. Sanıklardan Yusuf Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'ya "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezalarının ise onanması istendi. Tebliğnamenin bağlayıcı niteliği bulunmuyor. Dosyada son kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.