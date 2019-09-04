Cumhuriyet’in temeli bu kongrede atıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919’da gerçekleştirilen Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü bugün coşkuyla kutlanacak.

Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesini Amasya’dan sonra, 27 Haziran 1919’da “güvenilir kent” olarak gördüğü Sivas’ta sürdürdü. Sivas’ta yapılan toplantıda ülkenin durumu görüşülerek, en kısa zamanda kentte milli bir kongre yapılmasına karar verildi. Erzurum Kongresi’ne katılmak üzere Amasya’dan ayrılan Mustafa Kemal Paşa, 27 Haziran 1919 günü Sivas’a geldi ve Sivas halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Sivas’a 2 Eylül 1919 günü yeniden gelen ve 18 Aralık 1919’a kadar burada kalan Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet tarafından 4 Eylül 1919 Perşembe günü saat 14.00’te bugünkü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi yapıldı.



7 gün sürdü



Kayıtlara göre, resmi çalışmaları 7 gün süren kongrede, Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında ulusun kurtuluşu için çeşitli gündem maddeleri görüşüldü. 8-9 Eylül 1919 tarihlerinde “manda” tartışmalarının yaşandığı kongre, 11 Eylül 1919’da sonuç bildirgesinin yayımlanmasıyla kapandı. Atatürk başkanlığında 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sivas Kongresi ile Mustafa Kemal Paşa’nın gençlik yıllarından beri düşündüğü ve seslendirdiği “milli egemenlik” ve “milli irade” kavramları devlet hayatına yansıtılmaya başladı. Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas’ta gerçekleştirildi ve Sivas Kongresi, şekli ve içeriği itibarıyla adeta milli bir meclis işlevi gördü. Kongrede yeni seçilen üyelerin katılımıyla yurdun tamamını kapsayan Heyeti Temsiliye, ülkenin kaderinde birinci derecede söz sahibi bir kurul halini aldı, ulusal hareketin meşru organları biçimlendirilmiş oldu.



Halkı birleştirdi



7 günlük çalışmayla Sivas Kongresi, devletin önündeki engelleri ortadan kaldırarak, halkı bir bütün halinde, çizdiği program doğrultusunda harekete geçirmeyi sağladı. Bu hareket, 9 Eylül 1922’de büyük bir zafere kapı açıp, 29 Ekim 1923’te ise cumhuriyetin ilanıyla taçlandı.



Coşkulu kutlama



Büyük Önder Atatürk’ün, “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi” sözüyle önemini vurguladığı Sivas, kurtuluş mücadelesinin mihenk taşı olan Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümünde bugün coşkulu bir kutlamaya daha tanıklık edecek. Gerçekleştirilecek 100. yıl etkinlikleri kapsamındaki programlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımı bekleniyor. Kongre ve Etnografya Müzesi ziyareti ve Sivas Kongresi’nin temsili olarak canlandırılacağı resmi törenin ardından protokol konuşmaları yapılacak. Daha sonra programda 4 Eylül 100. Yıl Marşı Gösterisi, “Sivas için Söyle” ilk gösterimi ve Mehteran Birliği Gösterisi gerçekleştirilecek. Erdoğan daha sonra Sivas Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla 100 milyon 1. fidanın dikimini yapacak.



CHP, PM’yi toplayacak



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, bugün Parti Meclisi’ni Sivas’ta toplayacak. PM toplantısının ardından resmi törene geçecek olan Kılıçdaroğlu’nun, akşam saatlerinde Sunay Akın’ın Sivas Kongresi ile ilgili gösterimine katılması bekleniyor.



Kutlamalar kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak.







Kutlamalara hazırlanan tarihi binada Sivas Kongresi temsili olarak canlandırılacak.



