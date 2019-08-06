Cüneyt Cebenoyan son yolculuğuna uğurlandı... 'Babamı kahkahasıyla hatırlayın'

Konya’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren sinema eleştirmeni ve Birgün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan dün son yolculuğuna uğurlandı. Cebenoyan için ilk tören, yazarı olduğu Birgün gazetesinde düzenlendi. Birgün gazetesi önündeki törende konuşan eşi Ayşegül Cebenoyan, “Cüneyt’le hayatın bir çok güzelliğini ve acısını yaşadık. Cüneyt, yaşadıklarının bu ülkenin kaderi olmaması için mücadele etmeyi seçmişti. Kişisel olarak daha konforlu daha korunaklı bir hayat kurabilecek donanımı ve becerisi vardı. Bu ülkeden kaçabilirdi. O kalmayı, kapılarını bu ülkenin zenginliklerine açmayı, haksızlıklarıyla mücadele etmeyi seçti. Cüneyt hesap adamı değildi. Hiçbir zaman olamadı. Bu nedenle çok yanlış anlaşıldığı oldu. Çok kırıldı. Dostlarının kendisini anladığını duymaya ihtiyaç duydu. Keşke iki gündür hakkında yazılanları okuyabilse. Söylenenleri duyabilse” ifadelerini kullandı.

Kızı Elif Cebenoyan da, “Pek çok yazar, babam hakkında yaşadığı trajedilerden bahsetmiş. Haklılar da. Tüm o hikayeleri bildikten sonra babamı mazlumdan başka görmek zor oluyor. Babam beni hayatta en çok güldüren insandı. Kendi dilimiz vardı. Çoğu zaman annem bile anlamazdı neye güldüğümüzü. Ben babamı komikliğiyle, huysuzluğuyla, sıcaklığıyla bütün yönleriyle hatırlamak için elimden geleni yapacağım. Siz de babamı acılarıyla değil kahkahasıyla hatırlayın” diye konuştu.

‘Dimdik durdu’

Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmen İbrahim Aydın, “Çok değerli bir arkadaşımızdı. Özellikle, kültür sanat ve sinema alanında yazardı. Bu alanda oldukça birikimliydi ve deneyimliydi. Kolay değil 16 yıl boyunca eğilip bükülmeden dimdik durabilmek” diye konuştu.

Bu törenin ardından alkışlar eşliğinde Cebenoyan’ın naaş’ı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Cami’ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri kazada yaralanan Cebenoyan’ın eşi Ayşegül Cebenoyan kabul ederken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ayşegül Cebenoyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Cebenoyan naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.