Cüneyt Cebenoyan’a veda

Cebenoyan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek. Birgün başta olmak üzere birçok yayında kaleme aldığı yazılarıyla Türkiye’nin entelektüel birikimine büyük katkı sunan Cebenoyan’ın kaybı, sevenlerini yasa boğdu.