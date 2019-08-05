05.08.2019 - 08:41| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Cüneyt Cebenoyan’a veda
Önceki gün Konya Seydişehir’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sinema eleştirmeni ve yazar Cüneyt Cebenoyan, bugün toprağa veriliyor.
Cebenoyan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek. Birgün başta olmak üzere birçok yayında kaleme aldığı yazılarıyla Türkiye’nin entelektüel birikimine büyük katkı sunan Cebenoyan’ın kaybı, sevenlerini yasa boğdu.
İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.