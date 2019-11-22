Cüneyt Özdemir'den çarpıcı paylaşım: ABD'de hastanede 4 ay sonraya randevu verdiler!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sağlık sorunuyla ilgili ABD'de bir hastaneye gittiğini ve sonrasında yaşadıklarını YouTube hesabından paylaştığı videoda anlattı. Özdemir, Amerikan hastanelerinde dört ay sonrasına randevu verdildiğini, pek çok insanın tedavi için Türkiye'ye gittiğini aktardı.

Cüneyt Özdemir'in sözleri şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir doktora gittim. Çok endişe duyduğum, birkaç günü kâbusla geçen, hayatı tekrar gözden geçirdiğim sağlık tehlikesi yaşadım. Biyopsiler oldu, temiz çıktı, halledilebilir çıktı. Ben de çok sevindim. Eşeği kaybettik yine bulduk.

Buraya geldim, dedim ki doktora gidelim. Mart ayına randevu verdiler Mart. Hangi aydayız? Daha Kasım'ın sonundayız. 4 ay sonraya. Ki baya sağlık sigortamız var ona rağmen.

Şimdi burada bu bir efsane zaten. Dişine bir şey olur; 3 bin dolar, 4 bin dolar, 10 bin dolar dolguya para alıyorlar. Vallahi şaka değil; 60-70 bin liraya.

Yine bana diyeceksiniz ki 'ulan yine bu Cüneyt iyice yandaşa bağladı' Peki bu Cüneyt yine bağlamış olsun ama inanın pek çok insan dişini yaptırmaktan, herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar için Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorlar. Daha kolay daha basit.

Şehir hastaneleri tartışılıyor, şu tartışılıyor bu tartışılıyor ama böyle bir pratiklik de var. Burada 4 ay sonraki sistemi inanın Türkiye'de kendiniz devlet sistemindeki sigortayla daha çözebileceğiniz bir sistem var gibi gözüküyor."