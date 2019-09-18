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18.09.2019 - 15:12 | | DHA

Çuvallardan çıktı! Domates ve biberler arasına gizlenmişler...

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye ait otomobilin bagajında çuvallar içinde esrar ele geçirildi.

Çuvallardan çıktı! Domates ve biberler arasına gizlenmişler...

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen N.B.’yi takibe aldı. Takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis, N.B.'yi gözaltına aldı. N.B.'nin otomobilinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagajda domates ve biberler arasına gizlenmiş çuvallar içinde esrar buldu.

18 kilogram esrar ile yakalanan N.B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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