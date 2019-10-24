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24.10.2019 - 02:54 |

D-100 Karayolu'nda kaza! Ayak parmaklarÄ± koptu

AvcÄ±lar, D-100 Karayolu, Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynÄ± yÃ¶nde iki araca Ã§arptÄ±ktan sonra Ã¶nce takla attÄ± sonra da bariyerlere Ã§arptÄ±. Kaza sonrasÄ± bariyerin kapÄ±dan girmesi nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ayak parmaklarÄ± koptu. AraÃ§ iÃ§inde kopan parmaklar bulunarak hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

D-100 Karayolu'nda kaza! Ayak parmaklarÄ± koptu

Kaza D-100 Karayolu, Ankara istikametinde gece saat 00:15 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi.

06 DS 0566 plakalÄ± aracÄ± makas atarak kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Serdar Ãœnal'Ä±n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil aynÄ± yÃ¶nde Ã¶nÃ¼nde seyreden iki araca Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere Ã§arparak durdu. Kaza sonrasÄ± otomobilde bulunan diÄŸer iki kiÅŸi yara almazken, aracÄ±n Ã¶n kapÄ±sÄ±ndan giren demir bariyer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Serdar Ãœnal'Ä±n ayak parmaklarÄ±nÄ± keserek koparttÄ±.Â 

Â ARAÃ‡LAR YAN YOLA YÃ–NLENDÄ°RÄ°LDÄ°

Yoldan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler durumu polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Kazaya neden olan aracÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± iki aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri de yara almazken hemen otomobillerini durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Serdar Ãœnal'Ä± bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±karan itfaiye ekipleri, saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. Bu sÄ±rada polis ekipleri de kazanÄ±n meydana geldiÄŸi olay yerinde geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak gelen araÃ§larÄ±n yan yoldan gitmelerini saÄŸladÄ±. Olay yerinde ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Serdar Ãœnal ambulans ile en yakÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°tfaiye ekipleri de araÃ§ yaptÄ±klarÄ± inceleme sonucunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kopan parmaklarÄ±nÄ± otomobil iÃ§inde ve Ã§evrede aradÄ±.Â 

Â KOPAN PARMAKLAR HASTANEYE GÃ–TÃœRÃœLDÃœ

Kopan parmaklar araÃ§ iÃ§inde bulunarak hastaneye gÃ¶nderildi. Kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§lar da Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla bulunduklarÄ± yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri Ã¶nlem amaÃ§lÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± yolu tekrar araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸine aÃ§tÄ±.Â 

SÃœRÃœCÃœ ALKOLLÃœ Ã‡IKTI

AyrÄ±ca polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar sonucunda kazada parmaklarÄ± kopan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n aranmasÄ± olduÄŸu ve yapÄ±lan alkol kontrolÃ¼nde 1.50 promil alkollÃ¼ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 

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