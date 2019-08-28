D100'de korkutan kaza: TIR'a arkadan Ã§arpÄ±nca...

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28.08.2019 - 20:15| Ä°HA

D100'de korkutan kaza: TIR'a arkadan çarpÄ±nca...

Sakaryaâ€™nÄ±n Serdivan ilÃ§esinde D100 karayolunda kamyonun emniyet ÅŸeridinde park halindeki TIR'a arkadan Ã§arpmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±nda araÃ§lar kullanÄ±lamaz hale geldi.Â

D100'de korkutan kaza: TIR'a arkadan çarpÄ±nca...

Kaza, Serdivan ilÃ§esi D100 karayolunda meydana geldi. D100 karayolu Ã¼zerinde AdapazarÄ± istikametinden Kocaeli istikametine seyir halinde olan Raif K.â€™nin kullandÄ±ÄŸÄ± 34 KA 7606 plakalÄ± kamyon, emniyet ÅŸeridinde park halinde duran Muharrem K. idaresindeki 77 DV 258 plakalÄ± TIR'a arkadan Ã§arptÄ±.

Meydana gelen kaza sonrasÄ±nda her iki araÃ§ta da Ã§arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle bÃ¼yÃ¼k Ã§apta maddi hasar meydana geldi.Â 

YaralanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±n haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine tedbir amaÃ§lÄ± Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 


Motosikletli kuryenin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kaza kameradaÄ°stanbul Maltepe'de bir kebapçÄ±da motosikletli kurye olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen 17 yaÅŸÄ±ndaki genç, motosikleti ile seyir halindeyken minibüs ile çarpÄ±ÅŸtÄ±. Genç motosikletli kurye kazada feci ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybetti.Kaza anÄ± saniye saniye güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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