Da Vinci Türk mü?

Rönesans’ın simge ismi sayılan İtalyan ressam Leonardo da Vinci için ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi. Sanat tarihçisi Simon Hewitt, geçtiğimiz günlerde Da Vinci’nin atalarının Hazar Türkü olduğunu söylerken, iddiasına dayanak olarak Da Vinci’nin kızıl saçlarını gösterdi. 1495 tarihli, az bilinen bir karikatürden yola çıkan Hewitt, “Leonardo da Vinci ve Kıyamet Kitabı” isimli kitabında, “15’inci yüzyılda Milano’da kızıl saçlı olmak çok nadirdi. Leonardo’nun, Asya’nın steplerinden Karadeniz’e ve Doğu Avrupa’ya dağılan, kızıl saçlı, Türk kökenli Hazarlardan geldiğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi. İtalya’da tartışma konusu olan iddialara Türkiye’deki uzmanlar karşı çıktı.

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Da Vinci’nin kızıl saçlı olmasından dolayı Türk olduğunu söylemenin saçmalıktan öte bir anlam ifade etmediğini belirterek şunları söyledi:

“Hazarlar, az güneş alan bir bölgede yaşadıklarından genellikle renkli gözlü ve kumral tipolojiye sahipti. Belli ki, birileri reklam olmak istiyor. Hazar Türklerinin, Musevi oldukları yönündeki iddialar bile tartışmalı. Musevi Karay ve Karaimler, Hazar bölgesinde ortaya çıkıyor. Türkiye’deki Karaylar Hazarların devamıdır ve İstanbul’daki Karaköy semtinin adı Karaylardan gelir. Da Vinci, İtalyan, Latin kökenlidir. Türk olması söz konusu bile değil.”

‘Söz konusu olamaz’

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu ise İtalyan ressam Da Vinci’nin Tapınak Şövalyesi olduğunu öne sürerek şunları kaydetti: “Da Vinci, aynı zamanda gizli ve gizemli İlluminati örgütünün üyesiydi. İsa’nın Son Yemeği tablosunda anlatılan kutsal kâse hikâyesidir ve Da Vinci, kutsal kâseyi kadın rahmine benzetmiştir. Da Vinci’nin Türk olması söz konusu bile olamaz. Da Vinci, Tapınakçıların ideolojisine bağlı olarak tek dünya dini inşa etmeye çalışan biridir. İslam dünyasındaki tarikatların birçoğunun arkasında aslında Tapınak Şövalyeleri vardır.”

‘Kızıllık Baltık’a özgü’

Hazar Türkleri üzerine araştırmalar yapan Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Altay Tayfun Özcan da iddianın gerçek olamayacağı görüşünde:

“Da Vinci 15. yüzyılda yaşadı. Kızıl saçlı olmaya dayanak teşkil edip köken tanımlaması yapmak doğru değil. Kaynaklarda, Hazar Türklerinin kızıl saçlı olduğuna dair bilgiler mevcut değil. Yersiz bir açıklama. Simon Hewitt, polemik üzerinden öne çıkmaya çalışmış. Da Vinci’nin kendisi ve çevresinden bir kişinin bile Türklüğe veya Asya kökenli olduğuna dair yorumu yok. Kaldı ki Türklerde kızıl saçlılık tanımlanmaz. Kızıllık, Baltık halklarında yaygındır. Hazarların 13. yüzyılda İtalya bölgesi ile ticari ilişkileri vardı. Ancak, Da Vinci’nin Türk olduğunu söylemek basit bir yorum.”