DAEŞ’in celladı yine yakalandı!

Operasyonda gözaltına alınan isimlerden birisi tanıdık çıktı. Getirildiği emniyette telefonunda yapılan incelemeler sonucu yaptığı infaz görüntülerine rastlandı. Örgüt üyesinin, 2015 yılında İzmit’te gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve daha sonra 4 arkadaşıyla nakledildiği açık cezaevinden firar edip TBMM gündemine gelen İrfan Yıldız olduğu öğrenildi.

İstihbarat birimlerince yapılan çalışmalarda, DAEŞ yapılanması içerisinde yer alıp, örgüte maddi destek sağlamak için hırsızlık, gasp ve soygun yaptıkları öğrenildi. Örgütün “ganimet hücresini” oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince yakalanmaları için İstanbul, Van ve Konya’da düzenlenen operasyonda 13 şüpheliden 8’i dün gece yakalanıp gözaltına alındı.

EMNİYET VE SİYASİ ÇEVRELERCE TANINAN BİR İSİM

İstanbul'da Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa, Maltepe ilçeleri ile Konya ve Van illerinde dün gece başlatılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınıp emniyete götürülerek kimlik incelemeleri yapılan 8 isimden birisi emniyet ve siyasi çevrelerce tanınan İrfan Yıldız olduğu ortaya çıktı.

RAPORA RAĞMEN SİLAH TİCARETİNDEN İŞLEM

Yapılan kimlik tespitine göre yakalanan örgüt mensubu şüphelilerden birisi, 4 yıl önce Kocaeli’nde bir arabanın bagajında 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 2 susturucu, 5 el bombası ve bir el yapımı bomba ele geçirildi. 2 otomobilde bulunan 4 şahıstan birisi olarak yakalanıp tutuklanan İrfan Yıldız, olduğu tespit edildi.

Saçını uzatıp görünüşünü değiştirdiği görülen ve emniyet raporlarına DAEŞ mensubu olarak geçen Yıldız, 4 yıl önce yakalandığı olayla ilgili çıkarıldığı mahkemece emniyet raporuna rağmen silah ticaretinden işlem yapılarak yarı açık cezaevine konmuştu.

YAZILI ÖNERGEYLE MECLİS GÜNDEMİNE GELMİŞ

Emniyet istihbarat birimlerinin soruşturmayı yürüten birimlere “Adı belirtilen şahısların önümüzdeki süreçte açık cezaevine nakil edilecekleri, açık cezaevine geçtikten sonra izin alarak cezaevinden ayrılacakları ve tekrar dönmeyerek çatışma bölgelerine gidebilecekleri yönünde istihbarı teyide muhtaç bilgiler elde edilmiştir” bilgisinin yer aldığı rapor gönderildi. İsmi geçen ve raporda yer aldığı gibi cezaevinden izin alıp çıktıktan sonra 2016 yılında 3 arkadaşıyla birlikte firar eden İrfan Yıldız’ın bu firari ve tutukluk hali Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de taşınmıştı.

Yıldız ile arkadaşlarının tutuklanmasına rağmen terör örgütü suçlamasından beraat edip ardından firar etmeleri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Adalet Bakanı’na cevaplaması amacıyla yazılı önerge meclise verilmişti.

BOĞAZ KESME GÖRÜNTÜSÜ

İrfan Yıldız, firarinden bir yıl sonra tekrar yakalanıp Kocaeli T Tipi Cezaevine konulan ve mahkemece 2017 yılında serbest bırakıldı. Serbest kalmasından kısa bir süre sonra 2017 yılının aralık ayında Ümraniye’de bir cem evi etrafında, kameralı gözlüklerle keşif çalışması yaparken yanındaki şahısla yakalandı.

Gözaltına alındığı son operasyonda telefonunun incelenmesi sonucu, Suriye’deki savaş bölgesinde bir kişinin boğazını keserek öldürdüğü, görüntüler tespit edildi. Yıldız, terör saldırısı amacıyla keşif çalışması yapmak suçundan girdiği cezaevinden de kısa sürede çıkıp DAEŞ adına savaşmak üzere Suriye’ye gitmiş.

YENİ GÖREVİ GANİMET TOPLAMAK

Örgütün Suriye kamplarında infazcı cellat, olarak bulunuyordu. Örgüt tarafından rehin alınan sözde düşman ve örgüt içerisindeki sözde hainlerin boğazını keserek infaz ediyordu. İstihbarat birimlerince tespit edilen cellat Yıldız, TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında, dağılma aşamasına gelen örgüt yönetimi tarafından örgütün dağılışının önüne geçmek ve örgüte finansal destek sağlamak için tekrar yurda giriş yaptığı açıklandı.