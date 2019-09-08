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08.09.2019 - 07:50| FERİT ZENGİN İstanbul

DAEŞ’in Rakka kadısı İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda geçmiş dönemlerde terör örgütü DAEŞ’in sözde “Rakka Kadısı” olarak örgüt içerisinde faaliyet gösteren Dağıstan asıllı Rus vatandaşı M.E.B. yakalanarak gözaltına alındı.

DAEŞ’in Rakka kadısı İstanbul’da yakalandı

Örgüt içerisindeki çok sayıda infaz kararını vermenin yanı sıra birçok infaz olayını gerçekleştirdiği belirlenen ve sahte kimlikle yakalanan M.E.B.’nin sansasyonel eylem için istihbarat toplamak üzere Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Sahte kimlikli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, terör örgütü DAEŞ’in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Türkiye’deki Suriyelilerin arasına katılarak istihbarat topladığı belirlenen yabancı uyruklu bir şahısı tespit edip takibe aldı. Türkiye’ye kaçak yollarla giren, sahte kimlikler kullandığı ancak gerçek adının M.E.B. olduğu tespit edilen şahıs, 3 Eylül gecesi saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı Emniyet’te sorguya alınan şahısın Suriye, Rakka’da bir dönem terör örgütü DAEŞ’in kadısı olarak görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.

M.E.B.’nin çok sayıda Arap ve Dağıstanlı’nın bulunduğu terör örgütü içerisinde infaz emirleri vermenin yanı sıra çok sayıda infaz eylemini de gerçekleştirdiği belirlendi. Örgüt adına yapılacak sansasyonel bir terör eylemi için istihbarat toplamak üzere Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen ve 9 Eylül günü  sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.E.B’nin adresinde ise örgütsel dokümanlar ve toplanan istihbarat bilgileri ele geçirildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

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