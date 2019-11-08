DAEŞ’lilerin yeni merkezi Mahmur

Liderleri Bağdadi’nin ölümünden sonra eylemlere hazırlanan DAEŞ, otorite yokluğundan faydalanarak Erbil ile Musul arasında bulunan Mahmur bölgesine konuşlanmasını sürdürüyor. Mağaralara üslenen ve büyük tüneller kazan örgüt, bölgede belirli aralıklarla sabotaj ve eylemler yapıyor. Irak, hatta Suriye’den gruplar halinde bölgeye ulaşan silahlı örgüt mensuplarının, güçlü bir savunma hattı oluşturduğu, zaman zaman Irak ordusu ve Peşmerge ile çatışmalara girdiği belirtildi. DAEŞ’in bölgede giderek etki alanını artırması Kuzey Irak Kürt yönetimi tarafından Irak merkezi yönetimi ve bölgedeki ABD yönetimine rapor halinde aktarıldı. Mahmur’dan Kuzey Irak’a uzanan bölgede dağlık alan ve vadilere yerleşen örgüt, bölgede etkinliğini artırıyor. Vadinin bir tarafını peşmerge güçleri, diğer tarafını ise Irak ordusu kontrol ediyor. Ancak iki askeri gücün arasında iki tarafından da kontrol etmediği alanlar olması DAEŞ’in bu bölgeye yerleşmesine fırsat tanıyor. Suriye’den kaçan DAEŞ gruplarının özellikle geceleri buraya geldiği ifade ediliyor. DAEŞ’lilerin bölgeye gelişleri ve hareketleri alanda faaliyet gösteren Peşmerge güçleri tarafından izleniyor.

Ankara’da 17 gözaltı

Ankara’da terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 17 yabancı şüpheli gözaltına alındı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi müdürlüklerince 10 Kasım öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüpheliler takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda, 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA AA