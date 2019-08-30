Dağ 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Dağ 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında viyona giren Dağ 2 filmi Dağ filminin devamı olarak çekildi. Askerliği esnasında uğradıkları teröristlerin saldırısında komutanlarının gözleri önünde hayatlarını kaybetmesinin ardından özel kuvvetlere katılma kararı alan Bekir ve Oğuz'un bir şekilde kendilerini özel kuvvetlere aldırmasıyla başlayan ve ilk görevlerini yapmak için sınır dışı gizli operasyonda başından geçen olayları konu edinen Dağ 2 filmi zaman zaman yükselen duygu dolu anları ile izleyiciye zor anlar yaşatacak. Peki Dağ 2 filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

DAĞ 2 FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Dağ 2 filminin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Armağan Oğuz, ve Bedii Akın'ın yanı sıra Buse Varol, Atıf Emir Benderlioğlu, Eylül Arular, Açelya Özcan, Ozan Ağaç ve Ahmet Pınar yer alıyor.

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU

Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.