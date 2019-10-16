Dağa götürülmek istenen çocukları polis kurtardı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 kişi ve bu şahısları kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi olmak üzere 6 şüpheliye yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası; 11 Ekim 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şahıstan 2’si adli kontrol şartıyla serbest, 4’ü tutuklanmıştır. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve ‘suça sürüklenen çocuklar’ ailelerine teslim edilmiştir” denildi.