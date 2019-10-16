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16.10.2019 - 10:26 | | DHA

Dağa götürülmek istenen çocukları polis kurtardı

Van’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılımlarını sağlamak amacıyla dağa götürülmek istenilen 2 çocuğu polis ekipleri kurtarırken, operasyonda 4 kişi de tutuklandı.

Dağa götürülmek istenen çocukları polis kurtardı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 kişi ve bu şahısları kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi olmak üzere 6 şüpheliye yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası; 11 Ekim 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şahıstan 2’si adli kontrol şartıyla serbest, 4’ü tutuklanmıştır. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve ‘suça sürüklenen çocuklar’ ailelerine teslim edilmiştir” denildi.

Dağa götürülmek istenen çocukları polis kurtardı

Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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