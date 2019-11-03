MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDağdan toplayıp yediler! Durumları ağır
03.11.2019 - 18:40 | | DHA

Dağdan toplayıp yediler! Durumları ağır

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, dağdan topladıkları mantarlardan hazırladıkları yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 3 kadın, hastaneye kaldırıldı.

Dağdan toplayıp yediler! Durumları ağır

Bozdoğan'da, dün öğle saatlerinde, Gülşen Başkan (70), Gülperi Atak (70) ve Fatma Atak (79), dağlık alana mantar toplamaya gitti. Üç kadın, topladıkları mantarlardan yemek hazırlayıp, akşam yedi.

Sabaha karşı rahatsızlanan 3 kadın, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 3 kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kadınların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Dağdan toplayıp yediler Durumları ağır

 

Polis görüntüler sonrası harekete geçti! Her yerde aranıyorKonya'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cellat filmi konusu nedir? İşte Cellat filmi oyuncuları ve yönetmeni

Cellat filmi konusu nedir? İşte Cellat filmi oyuncuları ve yönetmeni

Kan donduran olay! 20 bıçak darbesiyle öldürmüş

Kan donduran olay! 20 bıçak darbesiyle öldürmüş

Polis görüntüler sonrası harekete geçti! Her yerde aranıyor

Polis görüntüler sonrası harekete geçti! Her yerde aranıyor

MSB'den açıklama: Gerçeği yansıtmamaktadır

MSB'den açıklama: Gerçeği yansıtmamaktadır

Sıradaki Haber