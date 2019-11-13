MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriDaha 19 yaşında 3 kişiye umut oldu
13.11.2019 - 01:58 | | DHA

Daha 19 yaşında 3 kişiye umut oldu

Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Helin Aslanerin (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hasta için umut oldu.

Daha 19 yaşında 3 kişiye umut oldu

Kaza, geçen Cuma günü saat 21.00 sıralarında Ortacanın Kemaliye mahallesinde meydana geldi. Ortacadan Kemaliye istikametine seyreden M.H.E. yönetimindeki 48 Z 2597 plakalı otomobil, elektrik bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Helin Aslanere çarptı. Ağır yaralanan Aslaner, önce Fethiye Devlet Hastanesine ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. 

Daha 19 yaşında 3 kişiye umut oldu

Doktorların görüştüğü Aslanerin ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. İstanbuldan dün gelen ekipler tarafından Aslanerin uygun bulunan organlarından 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı helikopterle organlar, Milas-Bodrum Havalimanına, buradan da Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü M.H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

 

 

Kız arkadaşına kurşun yağdırdıBursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale'de ele geçirildi! Üzerinde Osmanlıca ibareler var

Çanakkale'de ele geçirildi! Üzerinde Osmanlıca ibareler var

Daha 19 yaşında 3 kişiye umut oldu

Daha 19 yaşında 3 kişiye umut oldu

Gece yarısı dehşet! Kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Gece yarısı dehşet! Kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Hastanede silahlar patladı: Kardeşim yanımda vuruldu

Hastanede silahlar patladı: Kardeşim yanımda vuruldu

Sıradaki Haber