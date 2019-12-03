‘Daha büyük hedeflerle yolumuza devam ediyoruz’

Bu sene Rusya’nın prestijli yatçılık dergisi Yacht Russia’nın 28 Kasım akşamı Moskova’da düzenlediği Yılın Yatçısı Ödül Töreni’nde kazananlara ödüllerini takdim eden Erman Aras “Bu yıl muhteşem bir organizasyona imza attık ve Akdeniz’in en büyük deniz festivali olarak daha da büyük hedeflerle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

25-26 Kasım’da Bilbao şehrinde gerçekleşen Yacht Racing Forum 2019’a katılan Süleyman Uysal da The Bodrum Cup’ın diğer yat yarışlarından farkını, denizcilik dünyasına sağladığı katkıları anlattı.