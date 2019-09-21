Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin oyuncuları kimler?

2003 Yapımı olan Daha Hızlı Daha Öfkeli filmini John Singleton yönetti. Aksiyon ve macera türündeki Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin konusu, Emekliye ayrılan Brian O’Connor, kendisini baştan çıkaran sokak yarışları ve yeraltı dünyasının kirli işlerine bulaşmadan duramaz. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O’Connor, kirli para naklini gerçekleştirme operasyonu ile Miami’li tüccar Carter Verone’u yakalamanın peşindedir. Bu sırada el altından çalışan casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar

Oyuncular: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Houser