21.09.2019 - 19:50 |
Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin oyuncuları kimler?
Başrollerinde Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes ve Cole Houser'un olduğu "Daha Hızlı Daha Öfkeli" filmi bu akşam Kanal D'de! Peki Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi ne zaman çekildi?
2003 Yapımı olan Daha Hızlı Daha Öfkeli filmini John Singleton yönetti. Aksiyon ve macera türündeki Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin konusu, Emekliye ayrılan Brian O’Connor, kendisini baştan çıkaran sokak yarışları ve yeraltı dünyasının kirli işlerine bulaşmadan duramaz. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O’Connor, kirli para naklini gerçekleştirme operasyonu ile Miami’li tüccar Carter Verone’u yakalamanın peşindedir. Bu sırada el altından çalışan casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar
Oyuncular: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Houser