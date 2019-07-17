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17.07.2019 - 17:40| İHA

Dakikalarca bekledi!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Dakikalarca bekledi!
Dakikalarca bekledi!
Dakikalarca bekledi!
Dakikalarca bekledi!
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Kaza Manavgat-Akseki karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İ.K.’nin kullandığı 33 U 0550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen K.M.’nin kullandığı 42 SY 617 plakalı yolcu otobüs ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü İ.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan V.E.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılardan otomobil içerisinde sıkışan E.K., Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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