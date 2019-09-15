MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDalgalar arasında can pazarı! O anlar anbean kaydedildi
15.09.2019 - 18:19 | | İHA

Dalgalar arasında can pazarı! O anlar anbean kaydedildi

Zonguldak'ta dalgalı olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Dalgalar arasında can pazarı! O anlar anbean kaydedildi

 

Olay, Yayla Mahallesi Liman arkasında meydana geldi. Havanın kötü olmasına aldırış etmeden denize giren 2 kişi dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dakikalarca dalgaların arasında yaşam savaşı veren 2 kişiyi uzun uğraşlar sonucunda Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Boğulma tehlikesi geçiren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da "Renkli koşu festivali"Bursa'da, renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sınırında bombalı saldırı! 12 sivil hayatını kaybetti

Sınırında bombalı saldırı! 12 sivil hayatını kaybetti

4 gündür onu bekliyorlardı... Polis zor kurtardı

4 gündür onu bekliyorlardı... Polis zor kurtardı

HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu

HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu

Bu görüntü Bursa'dan! 'Kanlı Gölet'e gitti ve...

Bu görüntü Bursa'dan! 'Kanlı Gölet'e gitti ve...

Sıradaki Haber