Damat dehşetinde yeni gelişme!

Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 7 Nisan'da kayınvalidesinin evinde 23 yıllık eşi Ayla Öneker (39) ile baldızı Reyhan İrketi (51) ve kayınbiraderi Bahri İrketi'yi (55) tabancayla vurarak öldürdüğü, kayınvalidesi Hacer İrketi'yi (80) de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Mehmet Öneker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Öneker hakkında "Eşi ile 3 kişiyi kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", olaydan sonra şüpheliye yardımcı oldukları ön sürülen tutuksuz Burhan T, Emine Ç. ve Gökhan T. hakkında ise "Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

Savcı, şüpheli Öneker'in biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet ve ayrıca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını, diğer sanıklardan Burhan T. ve Gökhan T. 3'er yıl, Emine Ç'nin ise 5 yıl hapsini istedi.

İddianamede, sanık Mehmet Öneker'in eşi Ayla ile aralarında bazı sıkıntıları bulunduğu ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi.

Olay tarihinde sanığın kayınvalidesinin evine gittiği ve eve girer girmez elinde bulunan silahla evdekilere "Konuşacaklarım var beni dinleyeceksiniz" dediği ifade edilen iddianamede, eşinin "Konuşacak bir şey yok” demesi üzerine sanığın hiçbir şey demeden elindeki silahla peş peşe ateş ettiği, ardından da evden kaçarak uzaklaştığı aktarıldı.

Sanığın olaydan sonra arkadaşı Emel Ç'nin evinde saklandığı, kaçarken kullandığı aracının ise terk edilmiş olarak bulunduğu anlatılan iddianamede, Öneker'in daha sonra arkadaşları Burhan T. ve kardeşi Gökhan T'nin kaldığı evde yakalandığı ifade edildi.

Bu arada, sanık Öneker'in poliste ve savcılıkta alınan savunmasında susma hakkını kullanmak istediğini belirterek, olayla ilgili bilgi vermediği kaydedildi.

Sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.