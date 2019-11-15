15.11.2019 - 15:51 | | AA
Damat vahşeti! Boğazını kesip öldürdü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi'nde İsmali Kıncı (55) ile damadı C.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda C.B, kayınpederi Kıncı'yı boğazından bıçakladı.
Ağır yaralanan Kıncı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
'Dipsiz Göl' yok olduGümüşhane'de, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunan, kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazı tamamlandıktan sonra ekipler alandan ayrıldı. Valiliğin, alanın eski haline getirildiği açıklamasını yaptığı Dipsiz Göl'ün toprakla doldurulduğu görüldü.