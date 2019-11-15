Damat vahşeti! Boğazını kesip öldürdü

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi'nde İsmali Kıncı (55) ile damadı C.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.B, kayınpederi Kıncı'yı boğazından bıçakladı.

Ağır yaralanan Kıncı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.