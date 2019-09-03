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03.09.2019 - 16:33| İHA

Damdan düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki katlı evinin damından dengesini kaybedip zemine düşen adam hayatını kaybetti.

Damdan düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde yaşandı. Şehmus Demir (98), iki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Demir, çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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