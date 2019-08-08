Dangal filmi konusu ve başrol oyuncuları

Dangal filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Bollywood yapımı filmin yönetmen koltuğunda Nitesh Tiwari oturuyor. Türkiye'de 13 hafta boyunca vizyonda kalan film biyografi türünde çekildi. Dünya üzerinde büyük beğeni toplayan Dangal filmi Hindistan'ın yanı sıra ABD ve Çin'de de büyük ilgi gördü. Peki Dangal filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor.

DANGAL FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra, Aparshakthi Khurana, Zaira Wasim, Suhani Bhatnagar, Ritwik Sahore

DANGAL FİLMİ KONUSU

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur.

Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır...

Yönetmenliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği Hint yapımının başrollerinde Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh yer alıyor.