Danilo Şef kimdir, nereli? MasterChef Danilo Zanna kaç yaşında, kimle evli?

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte yarışmanın şefleri arasında yer alan Danilo Zanna, yarışmadaki Türkçe'si ve sempatik tavırları ile oldukça dikkat çekiyor. İçten tavrı ile izleyen herkesi kendine hayran bırakan Danilo Zanna, evlendikten sonra Türkiye'de yaşamaya başladı. Peki Danilo Zanna kimdir?

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu “İtalyan İşi” adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi.

Gupse Özay'ın Görümce filminde oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

DANİLO ZANNA KİMİNLE EVLİ?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.