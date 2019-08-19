MasterChef Türkiye 2. sezon ilk bölüm ile ekrana geldi. Yeni sezonda jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna'nın kariyeri ve hayatına ilişkin bilgiler yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 İtalya doğumludur. Aşçılık ile ilgilenen Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veriyor. Türkiye'de restoranı bulunmaktadır.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapan Danilo Zanna, daha sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir programı sunmuştur.

Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır.

Gupse Özay'ın Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır.

Şuan ise TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının jürisine katılmıştır.