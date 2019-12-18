Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında? Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek ile nasıl tanıştı?

İtalyan şef, Danilo Zanna, MasterChef yarışmasında yaptığı jüri üyeliği ile popülerliği yakaladı. 15 Nisan 1982 yılında Prato, Toskana İtalya'da dünyaya gelen Danilo Zanna, aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Belli bir yaşa kadar sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Danilo Zanna, amcasının hastalanması ile bilikte bir süre Londra'da kaldı ve çok farklı bir mutfak ile karşı karşıya kaldı. Hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşine Cihangir'de aşık olduğunu söyleyen Danilo Zanna iki yıl sürenin ardından eşi Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine girdi.

Danilo Zanna eşi ile birlikte Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağından oluşan bir restoran açtı. Asıl ününü ise TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile yakalayan Danilo Zanna, İtalyan İşi, Elin Oğlu ve Görümce gibi programlarda yer almasının ardından son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği yakaladı.

Sempatik, içten tavırları ve Türk insanının sıcaklığını her defasında ortaya çıkaran İtalyan Şef Danilo Zanna bizden biri gibi.