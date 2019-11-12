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12.11.2019 - 07:50 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Danimarka’nın ilk DAEŞ’lisi

Filistin asıllı Danimarka vatandaşı DAEŞ’li terörist Ahmad Salem El-Haj, dün ülkesine gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı’nına getirildi.

Danimarka’nın ilk DAEŞ’lisi

Ambulansla getirildiği hava-limanında tekerlekli sandalye ile uçağa bindirilen El-Haj, Kopenhag Havalimanı’na iner inmez gözaltına alındı. Teröristin bugün hakim karşısına çıkarılacağı belirtilirken, “Wee-kend Avisen” gazetesi, El-Haj’ın uzun süredir Danimarka’ya geri dönmek için uğraştığını öne sürdü. El-Haj, Danimarka’da eski NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen ile bazı siyasetçileri öldürmek amacıyla hedef tahtasında göstererek makineli tüfekle atış talimi yaparken görülen videoyla tanınıyor.

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