Danla Bilic kimdir? Danla Bilic estetik mi yaptırdı?

Danla Bilic, tüp mide ve burun ameliyatlarından sonra çok konuşulacak bir operasyon daha geçirdi.Danla Bilic, Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile birçok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde milyonlarca takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.