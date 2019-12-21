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21.12.2019 - 15:27 |

Danla Bilic kimdir? Danla Bilic estetik mi yaptırdı?

Youtuber Danla Bilic yaptırdığı estetik ile gündeme geliyor. Milyonlarca takipçisi olan Danla Bilic gözlerine estetik yaptırdığını açıkladı. Peki, Danla Bilic kimdir?

Danla Bilic kimdir? Danla Bilic estetik mi yaptırdı?

Danla Bilic, tüp mide ve burun ameliyatlarından sonra çok konuşulacak bir operasyon daha geçirdi.Danla Bilic, Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı.

Danla Bilic kimdir Danla Bilic estetik mi yaptırdı

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile birçok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde milyonlarca takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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