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12.11.2019 - 17:31 |

Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında?

Sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic'in gerçek adı, Neslihan Damla Akdemir’dir. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Danla Bilic kaç yaşında ve nerelidir? Sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen Danla Bilic hakkında bilinenler şöyle...

Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, bir dönem kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlar yapmıştır.  

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