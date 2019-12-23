Dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında flaş karar!

Bakırköy'de geçtiğimiz Cuma günü okul çıkışında Berhan Tamalan, tanımadığı bir grubun saldırısına uğramış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Profesyonel dansçı olduğu öğrenilen gencin tedavisi hastanede devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın şüphelisi B.Ç. hakkında yaralı Tamalan’ın hayati tehlikesi olduğu için yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.