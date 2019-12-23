23.12.2019 - 17:44 | | DHA
Dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında flaş karar!
İstanbul Bakırköy’de bıçaklı saldırıya uğrayan dansçı Berhan Tamalan’ı bıçakladığı iddia edilen B.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bakırköy'de geçtiğimiz Cuma günü okul çıkışında Berhan Tamalan, tanımadığı bir grubun saldırısına uğramış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Profesyonel dansçı olduğu öğrenilen gencin tedavisi hastanede devam ediyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın şüphelisi B.Ç. hakkında yaralı Tamalan’ın hayati tehlikesi olduğu için yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.
Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.