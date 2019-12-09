Danslarıyla İstanbul’u büyüleyecekler

Sosyal medyada dans videolarıyla 77 milyondan fazla görüntülenen Ugandalı yetim çocuklardan oluşan Masaka KidsAfricana Grubu, Türkiye’ye geliyor. Başta Interrail Türkiye olmak üzere İyiliğe Uçanlar Derneği, Türk Kızılayı ve Gençler Geziyor’un katkılarıyla 14-23 Aralık tarihlerinde İstanbul’a gelecek olan altı minik dansçı, İstanbul’da hem özel şovlar ve etkinliklerde dans edecek hem de İstanbul’u gezecekler. Projeden elde edilen gelir çocuklara kalacak. Projenin mimarı Osman Muzaffer Afyon, neden bu projeyi hayata geçirdiklerini ve neler yapacaklarını Milliyet’e anlattı.

Grubun Uganda’nın Masaka Bölgesi’nde yaşayan 4-12 yaş aralığında öksüz ve yetim çocuklardan oluştuğunu belirten Afyon şöyle devam etti:

“Bu çocuklar dans ettikleri anları kaydederek sosyal medyaya yüklüyorlar ve buradan topladıkları bağışlarla geçinmeye çalışıyorlar. Ben de sosyal meydana tesadüfen bir video ile bu çocukları keşfettim. Onları hemen yerlerinde ziyaret etmek istedim. Sosyal medyadan onlara ulaştım ve yanlarına gittim. Uganda’ya yaptığım ziyaret hem eğlenceli hem de hüzünlü oldu. Çoğu Afrika bölgelerinde olduğu gibi epey kötü durumdalar, bütün çocuklar bir odada epey kötü şartlarda kalıyorlar. Çok fazla kişi oldukları için hem yemek hem de eğitim masraflarının fazlalığı nedeniyle çok zorlanıyorlardı. Ama yüzlerindeki mutluluk hep aynı ve durmadan dans ediyorlar, yeni figürler geliştiriyorlar, yeni şarkılar yazıyorlar ve söylüyorlar. İnanılmaz yetenekli ve samimiler. Ben de iki günlük ziyaretimde onlarla sabah akşam dans ettim. Kendilerini geliştirdikçe daha fazla bağış toplayarak hayatta kalacaklarına inanıyorlar. Hayatımın en güzel iki gününü geçirdim.”

İstanbul’da yapılacak etkinliğin çocukların daha fazla tanınmasını amaçladığını vurgulayan Afyon, “Daha fazla takipçileri olursa daha fazla bağış toplama olanakları olacak. Dahası o kadar harika insanlar ki bunlar. Ellerinde fazla olan bir şey varsa hemen köydeki diğer muhtaç insanlara veriyorlar. Böyle de güzel bir kalpleri var” dedi.

Hepsinin hikâyesi acıklı

Çocukların 14 Aralık’ta Uganda Entebbe Havalimanı’ndan kalkan uçakla İstanbul’a geleceklerini vurgulayan Afyon şöyle devam etti:

“Üç kız üç erkek öğrenci iki de öğretmenleri var. Kızlar, 10 yaşındaki Nabirah, 12 yaşındaki Abbi ve 9 yaşındaki Jackie. Erkekler de Emma 9 yasında, Qraibah 12 yaşında, Trevor 11 yaşında. Öğretmenleri Hassan da onlarla birlikte geliyor. Kendisi dans hocası, 29 yaşında. Bu öksüz ve yetim çocukları köyde topluyor ve bir ekip oluşturuyor. Hepsinin çok acıklı hikâyeleri var. Mesela Emma, bu çocuğun annesi babası yok, anneannesinin yanında kalıyor. Anneannesi ona ‘artık evden çık, git kendine yiyecek bulmaya çalış’ diye salıveriyor. Hassan, onu o şekilde ağlarken bulup gruba almış. Şu anda tüm çocuklar ki 20’ye yakınlar Hassan ve eşinin evinde ranzalarda yaşıyorlar. Hem dans edip, eğleniyorlar çok profesyonel güzel işlere imza atıyorlar, hem de bir yandan çocukları okutuyor.”