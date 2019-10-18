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18.10.2019 - 14:11 | | DHA

Dansöz oynatılan sünnet düğünüyle ilgili iddianame hazır

İzmir'in Menderes ilçesinde, çocukların sünnet düğününde dansöz oynatılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; anne, baba ve amcanın 'aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme' suçundan, 3 dansözün ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hayasızca hareket' suçlarından cezalandırılması istendi.

Dansöz oynatılan sünnet düğünüyle ilgili iddianame hazır

Sosyal medyada, sünnet düğününde, çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili görüntülerin paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, olayın İzmir'in Menderes ilçesindeki köyde meydana geldiğini belirledi. Araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K., amcası H.K. ve 3 dansöz gözaltına alındı. Aile bireyleri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 dansöz de adliyeye sevk edildi. Dansçılar, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; anne, baba ve amcanın 'aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme' suçundan, 3 dansözün ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hayasızca hareket' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Bu da 'titiz' hırsız... Ayaklarına poşet geçiren hırsız kameradaSamsun’un Bafra ilçesinde telefon hırsızlığı kameraya yansıdı. İzinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdi.Olay, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Türk’e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı. İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay ani ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdiği görülüyor. Cam kapıyı omuz atarak kıran zanlı, içeri girip vitrindeki telefonları toplayıp cebine koyuyor ve çıkıp izini kaybettiriyor.
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