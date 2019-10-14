Dar Elbise filmi konusu ve başrol oyuncuları

Dar Elbise filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Hiner Saleem'in yer aldığı film dramatik komedi türünde çekildi. Dar Elbise filminin başrollerinde Tuba Büyüküstün, Hazar Ergüçlü, Caner Cindoruk, Veronique Wütrich, İnanç Korukçu, Canan Ergüder, Lila Gürmen, Devrim Yakut, Menderes Samancılar, Cemre Ebuzziya, Doğukan Polat, Osman Alkaş, Kaan Çakır, Murat Karasu, Mehmet Erdem, Cüneyt Cebenoyan yer alıyor.

DAR ELBİSE FİLMİ KONUSU

Kadınların kendilerini var etme sürecinde erkeklerle olan mücadelesini kara mizahi bir yorumla anlatan filmde, genç Fransız moda tasarımcısı Lisa arkadaşı Helin'in önerisiyle kendi kasabasında bir defile yapmaya karar verir. Helin, Lisa Fransa'dan gelmeden önce ön hazırlıklara başlar ve defilede yer alacak modellerin arayışına girişir. Pek çok genç kadınla görüşüp defilede yer almaları için ikna eder ama işi düşündüğü kadar kolay değildir. Şimdi de kadınların hayatlarındaki erkekleri, babalarını, kocalarını, sevgililerini, abilerini, kardeşlerini ikna etmesi gerekmektedir. Böylece telaşlı bir karmaşa başlar ve ne yazık ki genç kadınlardan biri kaybolur.