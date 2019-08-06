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06.08.2019 - 07:50| HABER MERKEZİ

Dar gelirli çocuklara okulda havuz

Avcılar Belediyesi yüzme imkanı bulamayan dar gelirli çocuklar için iki okulun bahçesine seyyar havuzlar kurdu.

Dar gelirli çocuklara okulda havuz

Yaşları 6-14 arasında değişen 1000 çocuk profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğrendi. Çocuklar yüzmeyi öğrenirken keyifli anlar yaşadı. Leyla Bayram İlkokulu ve Necdet Semker Ortaokulu’nun bahçelerine kurulan havuzlar bu yaz Avcılarlı çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatırken kurslara katılan minikler, kendi mahallelerinde yüzme öğrenme imkanı buldu. Yaşları 6-14 arasında değişen çocuklar profesyonel eğitmenlerden yüzme eğitimi alırken eğlenmeyi de ihmal etmedi. Minikler sıcak havalarda havuza girmenin keyfini doyasıya yaşadı. Çocuklarını daha önce yüzme kurslarına gönderemediklerini söyleyen veliler ise Avcılar Belediyesi’ne ve başkan Turan Hançerli’ye teşekkür etti. Bu yaz sezonu 1000’e yakın çocuğun katıldığı yüzme kursları 8-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışma ve etkinliklerle sona erecek.

Taksinin çarptığı motosikletli kamyonunun altından kalmaktan kıl payı kurtulduDolapdere’de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü çöp kamyonunun altında girmekten kıl payı kurtuldu.
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