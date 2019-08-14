Darbenin belgesi kasasından çıktı!

15 Temmuz darbe girişiminde, terör örgütü FETÖ’nün Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün odasında bulunan kasadan çıkan belgeler, terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasını ve kalkışma planlarını nasıl gizlediğini ortaya çıkardı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaparken Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine giren bir kurmay albay, 23 Temmuz 2015’te, yani darbe girişiminden tam bir yıl önce, İstanbulda Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Kod isim verilerek ifadesi alınan kurmay albay, TSKdaki Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile bağlantılı olduğunu düşündüğü kişilerle ilgili bildiklerini anlattı.

İsim listelerini verdi

Emniyette ‘mülakat raporu’ olarak alınan ifade, İstihbarat Daire Başkanlığı’na gönderildi. Ancak hiçbir işlem yapılmayan bu belgenin, 15 Temmuzdan sonra kanlı kalkışmanın en önemli isimlerinden Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün kasasından çıktığı öğrenildi.

Kurmay albay ifadesinde görev yaptığı yıllar boyunca örgütle ilgili olduğunu düşündüğü olaylara şahit olduğunu anlattı. Birlikte görev yaptığı şahıslardan kimlerin bu örgüte mensup olduğunu tahmin edebildiğini söyleyen kurmay albay, arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı isim listelerini de sundu. Listelerin hazırlanmasında emekli askeri hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’un da payının büyük olduğunu belirtti. Listelerde isimleri geçen bazı kişilerin eşlerinin, KPSS sınavlarında 100 puan aldığı duyumlarından, bazı eşlerin örgüt içinde ‘abla’ konumunda olduğunu da belirtti. Verdiği bazı isimlerin Deniz Kuvvetlerinde tayinleri düzenlediğini, örgüt içinde etkin konumda olan kişiler olduğunu da ifade eden kurmay albay, dikkat çekici bir olay anlattı.

Gülen’i ziyaret ettiler

FETÖ’den yargılanan bir deniz kurmay ve bir tuğamiralin ABD’de kurs gördükleri dönemde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i ziyarete gittiklerini, yanlarında gemi komutanı albayın da olduğunu anlattı. Gülen’in kendilerine hediye vermek istediğini, albayın hediyeyi reddettiği, arkadaşlarına da böyle bir ortamda bulunmak istemediğini söylediğini anlatan kurmay albay, bu olaydan sonra bir süre onun aleyhine de faaliyet gösterdiklerini, fakat çok üzerine gitmediklerini söyledi.

Kurmay albayın mülakat raporu ve verdiği isimler Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’na gönderildi. Bu aşamadan sonra ifade ve belgelerin FETÖ üyesi polisler tarafından sümen altı edildiği ve darbe girişiminden sonra FETÖ üyesi Mehmet Partigöç’ün kasasından çıktığı belirtildi. Partigöç sorgusunda, kasasında ele geçen ifade ve belgelerle ilgili bilgi vermedi.