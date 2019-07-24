Dargın Kuzenler filmi ne zaman vizyona girdi?

Dargın Kuzenler filminin konusu: Bir sebepten dolayı yıllarca birbirlerine dargın olan dört kuzen Seyfettin, Şinasi, Habibe ve Rüknettin ölüm döşeğindeki dedelerinin isteği üzerine yıllar sonra toplanırlar. Fakat asıl niyetleri dedelerinin yıllardır namını duydukları definesini bulmaktır. Ölüm döşeğindeki dedeleri onlara definenin yerini gösteren bir harita verir. Dedeleri ölünce kuzenler çareyi haritayı dörte bölmekte bulur ve artık birlikte adım atarlar. Ne yazık ki definenin kasabaya yakın bir hapishanenin içinde olduğunu öğrenirler.

OYUNCULAR KİMLER?

Ersin Korkut

İnan Ulaş Torun

Yeşim Ceren Bozoğlu

Olgu Baran Kubilay

Yönetmen

Çağrı Bayrak

Senarist

Rana Mamatlıoğlu

Murat Emir Eren