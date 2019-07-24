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24.07.2019 - 12:34

Dargın Kuzenler filmi ne zaman vizyona girdi?

2018 Yılında vizyona giren Dargın Kuzenler filmini izlemeyenler arayışa koyuldu. Dargın Kuzenler filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam TV8'de yayınlanacak olan Dargın Kuzenler filmi hakkında bilinenler haberimizde...

Dargın Kuzenler filmi ne zaman vizyona girdi?

Dargın Kuzenler filminin konusu: Bir sebepten dolayı yıllarca birbirlerine dargın olan dört kuzen Seyfettin, Şinasi, Habibe ve Rüknettin ölüm döşeğindeki dedelerinin isteği üzerine yıllar sonra toplanırlar. Fakat asıl niyetleri dedelerinin yıllardır namını duydukları definesini bulmaktır. Ölüm döşeğindeki dedeleri onlara definenin yerini gösteren bir harita verir. Dedeleri ölünce kuzenler çareyi haritayı dörte bölmekte bulur ve artık birlikte adım atarlar. Ne yazık ki definenin kasabaya yakın bir hapishanenin içinde olduğunu öğrenirler.

OYUNCULAR KİMLER?

Ersin Korkut
İnan Ulaş Torun
Yeşim Ceren Bozoğlu
Olgu Baran Kubilay

Yönetmen

Çağrı Bayrak

Senarist

Rana Mamatlıoğlu
Murat Emir Eren

 

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