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10.08.2019 - 12:07| AA

Davalı mimar peşini bırakmadı... Bilirkişinin unvanı sahte çıktı!

İstanbul Adliyesi'ndeki bir dava dosyasının tarafı olan  mimar Ferhunde A, dosyasına "Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Yüksek Mühendisi" imzasıyla rapor sunan bilirkişi Şefika K'nin İstanbul Üniversitesi Jeofizik  Mühendisliği lisans mezunu olduğunu ortaya çıkarınca savcılık soruşturma başlattı.

Davalı mimar peşini bırakmadı... Bilirkişinin unvanı sahte çıktı!

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen bir davanın "davalı" tarafı  olan mimar Ferhunde A, mahkemece bilirkişi olarak atanan "inşaat yüksek  mühendisi" Şefika K. tarafından hazırlanan rapordaki unvanın doğru olmadığı  duyumu üzerine harekete geçti.

Mimar Ferhunde A,  Boğaziçi Üniversitesine başvurarak, dava dosyasına  "Boğaziçi Üniversitesi inşaat yüksek mühendisi" unvanıyla rapor sunan Şefika  K'nin aslında bu unvana sahip olmadığını, bu nedenle disiplin soruşturması  geçirdiğini öğrendi.

Ferhunde A, Şefika K'nin Bilirkişilik Bölge Kurulu Daire Başkanlığınca  başlatılan soruşturma kapsamında savunmasında söylediği, "Boğaziçi  Üniversitesinde jeofizik mühendisliği ana bilim dalından aldığı "jeofizik  mühendisi" unvanı ve inşaat mühendisliği ana bilim dalından aldığı "inşaat yüksek  mühendisi" unvanıyla çalıştığı ayrıca yüksek lisans derecesini aldıktan sonra  terfi ettiği" yönündeki ifadeleri üniversiteye ileterek, idari makamlara yapacağı  başvuruda kullanmak üzere bu bilgilerin teyidini istedi.

Ferhunde A, üniversiteye sunduğu dilekçe eklerinde, İnşaat  Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden aldığı, Şefika K'nin bu odaya kaydının  bulunmadığını, lisans öğrenimini inşaat mühendisliği alanında yapan kişilerin  inşaat mühendisi unvanını kullanabileceği ve inşaat mühendisliği bölümünden mezun  olanların odaya üye olmakla yükümlü bulunduklarını bildiren cevabi yazıyı sundu.

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Daire Başkanlığından da Şefika K.  hakkında açılan disiplin soruşturmaları hakkında resmi bilgi alan Ferhunde A,   Şefika K'nin "Jeofizik Mühendisi-İnşaat Proje Yönetimi Uzmanı" olduğu halde,  hazırladığı bilirkişi raporunda "inşaat yüksek mühendisi" unvanını kullandığı  gerekçesiyle "uyarma", bir başka soruşturma neticesinde raporlarında "jeofizik  mühendisi" olmasına rağmen "bayındırlık uzmanı" unvanını kullandığının tespit  edilmesi üzerine yine "uyarma" disiplin cezası aldığını içeren yazıyı Boğaziçi  Üniversitesine gönderdi.

Tüm bu bilgilerin ardından Boğaziçi Üniversitesi,  İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığına ihbarda bulunarak, Şefika K'nin, İstanbul Üniversitesinde jeofizik  mühendisiliği lisans eğitimini tamamladığını ve halen Boğaziçi Üniversitesinde  Teknik Hizmetler Sınıfında mühendis unvanlı kadroda görev yaptığını, İstanbul   Sulh Hukuk Mahkemesindeki davada hazırladığı raporda "Boğaziçi Üniversitesi  Jeofizik-İnşaat Yüksek Mühendis" unvanı kullansa da kendisi adına Boğaziçi  Üniversitesi tarafından düzenlenmiş lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi  bulunmadığını yazılı olarak sundu.

İhbar dilekçesini işleme koyarak Şefika K. hakkında soruşturma  başlatan Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, mimar Ferhunde A'nın da  "mağdur" sıfatıyla ifadesini aldı.

"SUNDUĞU RAPOR KAPSAMINDA ALEYHİMİZE KARAR ÇIKTI"

Ferhunde A, ifadesinde, kendisinin ve  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası  şikayetiyle daha önce Şefika K. hakkında iki ayrı iddianame düzenlendiğini, daha  sonra bu iki iddianamenin tek bir mahkemede birleştiğini ancak bu soruşturmalarda  "resmi belgede sahtecilik" ve "gerçeğe aykırı bilirkişilik" suçlarının   irdelenmediğini söyledi.

Şüpheli Şefika K'nin, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine sunduğu  bilirkişi raporunda, sahip olmadığı "inşaat yüksek mühendisi” unvanını  kullandığına dikkati çeken Ferhunde A. "Şüpheli bu unvanı, yargılama ve keşif  sırasında kullanmaya devam etmiştir. Sunduğu rapor kapsamında aleyhimize karar  çıkmıştır. Mahkeme kararında ve hatta İstinaf kararlarında, başvurduğumuz  yargılamanın yenilenmesi yönünde verilen kararlarda bütün atıflar bilirkişi  raporuna yapılmıştır. Kararın bütün gerekçesini bilirkişi raporu oluşturmuştur.  Aleyhimize tüm içeriği ile asılsız ve gerçeğe aykırı rapor oluşturan bilirkişi  Şefika K. mağduriyetimize sebep oldu. Ayrıca bilirkişi raporlarında hukuki  değerlendirmelerde bulunmaktadır. İcra takibi sebebiyle taşınmazın satış  aşamasına gelinmiştir. Takip 7 bin lira civarında başlamıştır. Şu an geldiği  aşama haksız olarak 60 bin lira olmuştur." ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olduğunu dile getiren Ferhunde A,  ifadesinin devamında,  şüphelinin başka mahkemelerde sunduğu raporlarda da söz konusu unvanı  kullandığını duyduğunu, buna ilişkin belge temin ettiğinde savcılığa sunacağını  belirtti.

Savcılığın Şefika K. hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.

 

 

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