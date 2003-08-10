Davetliler Lütfi Kırdar'a gelmeye başladı...

15:25





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile Reyyan Uzuner'in nikah törenine davet edilenler, öğleden sonra Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'na gelmeye başladı.

Nikah töreninin yapılacağı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nın içinde ve çevresinde günlerdir planlanan güvenlik önlemleri, sabahın erken saatlerinden itibaren uygulamaya konuldu.

Saraya çıkan yollara polis barikatları kuruldu, yollar, araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Pek çok davetli, akşam üzeri saat 17.30'da başlaması planlanan nikah töreni için, bu saatlerde girişte problem yaşanabileceği düşüncesiyle, öğleden sonra salonun yolunu tuttu.

Gelin ve damat adayı ile Başbakan Tayyip Erdoğan dışındaki aile fertleri de, saat 13.30 sıralarında saraya geldi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise nikahın yapılacağı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ''21. Dünya Felsefe Kongresi''nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Sezer, toplantının ardından Ankara'ya döndü.

Davetliler, yoğun güvenlik önlemi alınan saraya, x-ray cihazlarından geçerek ve ayrıca üzerileri aranarak alınıyor.



NİKAHIN KIYILACAĞI SALON



Nikahın yapılacağı Rumeli Salonu'nun 4 cephesine tek sıra halinde sandalye dizilirken, nikahın kıyılacağı platformun arkasında da düğün davetiyesinin büyük bir afişi asıldı.

Salon içinde ses düzeninin yanı sıra 2 de dev ekran kuruldu.

Töreni izlemek üzere, sadece Anadolu Ajansı ve TRT'den görevlendirilen gazetecilere izin verildi.

Diğer basın mensupları için ise sarayın girişindeki kademeli güvenlik noktalarının arkasında, davetlilerin giriş-çıkışlarını görüntüleyebilecekleri bir platform oluşturuldu.

Öte yandan, davetliler salonu alınırken, fotoğraf çeken ve görüntü kaydetme özelliği bulunan cep telefonlarının polis tarafından toplandığı gözlendi.

Sarayda, sağlık ekipleri ile itfaiye araçları da hazır bekletiliyor.



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