Dayı filmi 2020 | Dayı filmi fragmanı yayınlandı

Dayı filmi için geri sayım başladı. Ufuk Bayraktar’ın cezaevindeyken hikaye danışmanlığını yaptığı, Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk tarafından senaryolaştırılan, ‘Dayı: Bir Adamın Hikayesi’ filminin ilk tanıtımı görücüye çıktı.

Hikayesi Hatay, Samsun, İstanbul ve Ankara’da geçen projenin çekimleri, nisan ayında başlayacak.

DAYI BİR ADAMIN HİKAYESİ FRAGMAN

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar 12 Eylül 1981, İstanbuL doğumludur. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.