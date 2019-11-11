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11.11.2019 - 09:51 | | AA

DEAŞ operasyonu! Gözaltı sayısı artıyor

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

DEAŞ operasyonu! Gözaltı sayısı artıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8 oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmış, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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