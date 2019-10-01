01.10.2019 - 12:25 | | DHA
DEAŞ propagandası yapan 2 kişi gözaltında!
Konya’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi, sosyal medyada DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emre E. ve Selçuk Y.'nin, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ ve örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'yi övücü paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.
Bunun üzerine terör örgütü propagandası yapan 2 kişi, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emre E. ve Selçuk Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Esenyurt'ta 3.5 lira, Fatih'te 10 lira... Et yerine onu kullanıyorlar!Yeşillik, domates ve limonla birleşince sofraların vazgeçilmezi olan lahmacunda fiyat farkı dikkat çekiyor. İstanbul'da kimi işletmeler lahmacunu 3,5 TL'den satarken, kimi yerlerde fiyatı 10 TL'yi buluyor. Fiyat farkı için 'Kira ve giderlerden kaynaklanıyor' diyen de var, kullanılan ürünü işaret eden de.