DEAŞ üyesi saklandığı evde yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İncilikaya Mahallesindeki bir evde terör örgütü DEAŞ mensubu M.B'nin saklandığı bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.B, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlının bir süre önce yakalanarak sınır dışı edildiği ancak kaçak yollarla yeniden Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
2 bin 500 yıllık! Gelen gitmek istemiyor...Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuz, ziyaretçilerine tarihi bir atmosferde yüzme olanağı tanıyor. İçinde tarihi sütun ve mermer parçaları bulunan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.