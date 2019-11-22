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22.11.2019 - 12:13 |

DEAŞ'ın canlı bomba sorumlusu Suriye'de yakalandı

Türk güvenlik güçleri, DEAŞ'ın canlı bomba sorumlusunu Azez'de yakaladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan teröristin El Nasır Ubeyde kod adlı Yusuf Huba olduğunu açıkladı.

DEAŞ'ın canlı bomba sorumlusu Suriye'de yakalandı

Suriye'deki DEAŞ operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ'ın bombacıları bir bir yakalanıyor. DEAŞ'ın canlı bomba sorumlusu El Nasır Ubeyde kod adlı Yusuf Huba, Azez'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Soylu, Yusuf Huba'nın, tüm dünyada internet üzerinden canlı bomba eğitimleri veren terörist olduğunu açıkladı.

Soylu, "Azez'de yakalanan DEAŞ elebaşı Ebu Cihad el din Nasır Ubeyde kod adlı Yusuf Huba DEAŞ'ın etkin bir ismi. Bomba yapma, bombalı eğitim verme özelliği var. Canlı bombalarla irtibat kuran kişi, Rusya'da 2018 yılındaki bombalı saldırı, Almanya'nın Hamburg kentinde alışveriş merkezindeki saldırıyı planlayan, talimatını veren bu kişi. Tüm dünyadaki DEAŞ eylemcilerini bombalı araç hazırlama, canlı bomba hazırlama, zehirle suikast konusunda eğiten biri." diye konuştu. Bakan Soylu teröristin Suriye’de sorgusunun devam ettiğini de söyledi. (TRT Haber)

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