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05.09.2019 - 14:24

Deccal 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Deccal 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Haziran 2017 yılında vizyona giren Deccal 2 filminin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Korku türünde çekilen film Türkiye'de vizyona girdiği tarih olan 16 Haziran 2017 yılından itibaren 9 hafta boyunca vizyonda kalırken 93.081 seyirci tarafından izlendi. Toplamda gişeden elde ettiği gelir ise 1.067.471,95 TL hasılat elde etti. Peki Deccal 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler?

Deccal 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Deccal 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Deccal 2 filminin başrollerinde Murat Prosçiler, Burak Sarımolla, Gülay Hayır, Volkan Cal, Emel Karaköse, Toygun Ateş gibi isimler yer alıyor.

DECCAL 2 FİLMİ KONUSU

Tüm dünyayı kötülüğe ve felaketlere sürükleyecek olan kehanetin temeli olan bebek 6.6.2016’da doğmuştur. Bebeğin annesi olan Duygu olanlara dayanamayarak intihar etmiştir ancak bebeği koruyan şeytani tarikat yılmamıştır.

Kehanetin devam edebilmesi için Venüs tutulmasının olduğu gece annesiyle aynı kandan bir kadın tarafından emzirmek çocuğun kehaneti gerçekleştirmesi için yeterlidir. Bu yüzden Duygu’nun kardeşi Öznur şeytani güçlerin gözetimine alınmıştır. Bu ayinin önüne geçmek isteyen Türk ve Avrupalı gizli teşkilatlar bebeği aramaktadırlar ancak bebek çocukları olmayan bir çifte evlatlık verilmiştir. Şeytani tarikatların gözlediği bebek geldiği eve de lanetini getirecektir...

2015 yılının yaz aylarında seyircisiyle buluşan ve yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği Deccal korku filminin devamı niteliğindeki yapım yine iddialı bir korku-gerilim hikayesi.

 

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