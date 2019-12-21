Dedektiflik şirketi kuran polisten film gibi operasyon

Yapılan çalışmalarda satışı yasak olan gizli kamera monte edilmiş ürünlerin yurt dışından getirilip internet üzerinden satıldığını tespit eden polis, dedektiflik şirketi kurup internet üzerinden gizli kamera siparişi verdi. Siparişlere yapılan yoğun cevaplar sonrasında, gizli kamera satan şahıs ve şebeke üyeleriyle telefonla irtibat kuran ekipler, gizli çekim yapacaklarını söyleyerek ürün talep etti.

Şüphelilerin ellerindeki ürünlerle ilgili bilgiler de alan ekipler, ardından tespit edilen 5 depoya operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 depo sahibi yakalanıp gözaltına alınırken, depolarda yapılan aramalarda ise içerisine gizli kamera monte edilmiş tablodan kaleme, anahtarlıktan kol saati ve gözlüğe kadar 600’ün üzerinde gizli kamera ele geçirildi. Şantaj olaylarının haricinde, özellikle aldatıldığını düşünen eşler, sevgililer ve evlerinde bakıcı çalıştıran aileler tarafından da kullanıldığı belirlenen kameraların daha çok Çin ve Uzakdoğu’dan getirildiği ve 150 ile 2 bin lira arasında değişen ücretlere satıldığı da polis tarafından tespit edildi.