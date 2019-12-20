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20.12.2019 - 17:45 | | DHA

Defalarca bıçakladı başında bekledi!

Tekirdağ’da Rafet A. (65), iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Defalarca bıçakladı başında bekledi!

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan emekli öğretmen Rafet A., iddiaya göre iş yerinin devri için Alkan Şengönül ile anlaştı. Ancak ikili arasında devir konusunda bir süre sonra anlaşmazlık yaşanınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rafet A., Şengönül'ü defalarca bıçaklayarak, başında bekledi.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şengönül'ün öldüğü belirlendi. Rafet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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