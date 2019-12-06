MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Define için bunu yapmışlar!
ABONE OL
06.12.2019 - 12:42 | | İHA

Define için bunu yapmışlar!

Kars’ta define arayan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Define için bunu yapmışlar!

Kars’ın Selim İlçesi’ne bağlı Katranlı Köyü’nde İl Jandarma Komutanlığı’nca alınan duyum üzerine yapılan çalışmalarda 2 kişiye ait birbirine bitişik iki boş evin ara duvarların yıkılmak suretiyle evlerin içerisinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan şüpheli 2 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 1,8x1,25 metre genişliğinde 0,6 metre derinliğinde ve 1,90x2,15 metre genişliğinde 0.92 metre derinliğinde iki çukur bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Sokak ortasında cinayet!

Sokak ortasında cinayet!

Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Sıradaki Haber