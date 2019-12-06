Define için bunu yapmışlar!

Kars’ın Selim İlçesi’ne bağlı Katranlı Köyü’nde İl Jandarma Komutanlığı’nca alınan duyum üzerine yapılan çalışmalarda 2 kişiye ait birbirine bitişik iki boş evin ara duvarların yıkılmak suretiyle evlerin içerisinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan şüpheli 2 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 1,8x1,25 metre genişliğinde 0,6 metre derinliğinde ve 1,90x2,15 metre genişliğinde 0.92 metre derinliğinde iki çukur bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.