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Defkhan kimdir, kaç yaşında?

Türkçe Rap'in önemli isimleri arasında yer alan Defkhan, resmi Twitter adresinden "Susamam" şarkısı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki şarkıya ilişkin sözleri gündem olan rapçi Defkhan kimdir, kaç yaşında?

Defkhan kimdir, kaç yaşında?

Son dönemin en gözde rapçileri arasında yer alan Defkhan ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Hollanda doğumlu rapçinin hayat hikayesine ilişkin bilgiler...

DEFKHAN KİMDİR?

1982 yılında Hollanda' da doğmuştur.  14 günlükken Almanya' ya gelmiş daha sonra Türkiye' ye geçiş yapmıştır. İlkokulu Türkiye' de okuduktan sonra tekrar Almanya' ya dönmüştür.

1998 yılında Breakdans' a merakıyla birlikte rap müzik hayatına da adım atmıştır. Bu dönemler de arkadaş gruplarıyla birlikte birçok organizasyona katılan ünlü rapçi kendini oldukça geliştirmiştir.


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