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06.10.2019 - 20:07 | | AA

Dehşet 5 gün sonra ortaya çıktı! Babasını öldürüp...

Batman'da kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğünü itiraf eden kişi ile kendisine yardım eden annesi, kız kardeşi ve cesedi birlikte taşıdığı otomobil sürücüsü tutuklandı.

Dehşet 5 gün sonra ortaya çıktı! Babasını öldürüp...

Alınan bilgiye göre, Abdurrahim Dal, beş gün önce Yavuz Selim Mahallesi 3539 Sokak'ta yaşayan babası Hamit Dal'ın (56) kaybolduğu iddiasıyla polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evin karşısındaki Eyüp Sultan Camisinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, kayıp ihbarının verildiği günün sabahında Abdurrahim Dal'ın (21) yanındaki Ömer Kutluk ile evden çıkardıkları bir çuvalı otomobile yüklediğini belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Abdurrahim Dal, sorgusunda babasını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü itiraf etti.

Abdurrahim Dal'ın ifadesi doğrultusunda annesi Ayşe Dal, kardeşi Hatice Dal ile cesedi birlikte taşıdığı otomobil sürücüsü Ömer Kutluk da gözaltına alındı.

Ekiplerce belirlenen adreste yapılan kazıda baba Dal'ın cesedi bulundu.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside baba Dal'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahim Dal ile kendisine yardım eden annesi Ayşe Dal, kardeşi Hatice Dal ile cesedi birlikte taşıdığı belirlenen otomobil sürücüsü Ömer Kutluk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman’daki cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandıBatman'da Hamit Dal cinayeti ile ilgili gözaltına alınan eşi, kızı, oğlu ve aracı kullanan şoför, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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